Maxime DUYNE

Bonjour,



Étant accepter à l'école Esiee en alternance codage informatique,



Je cherche un contrat d'alternance afin de pouvoir commencer au plus vite.

Dynamique, volontaire et motivé je suis même prêt à commencer durant le mois de aout.



Je suis quelqu'un qui apprend aussi le codage en autodidacte donc j'ai déjà quelque base. Et votre entreprise pourrais m'aider à appondre ses bases.

Se qui me permettrais alors d'être autonome le plus rapidement possible afin de vous aider.



Permettais moi Mesdames, Messieurs d'agrée mes salutations les plus respectueuse.