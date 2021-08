A la recherche dune alternance en motion design.

Initialement très attiré par lanimation, le montage, ainsi que le dessin, je me suis vivement intéressé au métier de motion designer qui me semble allier toutes ces compétences. Très curieux et créatif, jai appris à maitriser plusieurs logiciels, le plus souvent en autodidacte, comme photoshop, illustrator, after effect, blender, adobe premiere...



Mon CV Video :

https://youtu.be/5_fEyXaS4is