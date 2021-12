Maxime GALLIER

Avocat à Senlis (OISE) en droit pénal et intervenant sur toute la France pour les auteurs d'infractions ou victimes d'infractions:



- Tribunal de Police, Droit routier, Contraventions, Amendes, Permis

- Tribunal Correctionnel (stupéfiants, violences, agressions sexuelles, droit pénal des affaires,...)

- Cour d'Assise (dossier criminel, instruction, ...)

- Droit des Peines (Aménagement de Peine, Commission de discipline)

- Droit pénal d'urgence (Garde à vue, comparution immédiate, Instruction, mise en examen,...)



Cabinet intervenant exclusivement en droit pénal et offrant à ses clients une stratégie personnalisée avec une disponibilité constante et une réactivité immédiate.