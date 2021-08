Maxime GHESQUIÈRE

20 ans dexpérience professionnelle au service de lenvironnement dans le domaine de leau.



J'ai une solide formation en GEstion et Maîtrise de lEAU, Équipements et Installations Électriques et Electromécanique, Industries Chimiques et Traitement des eaux, Agent de la qualité de l'eau, Métier de l'eau.



Depuis 2020, je suis élu de la ville de Bordeaux et conseiller métropolitain.