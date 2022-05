Maxime JANIN

Diplômé du Mastère Spécialisé en Stratégie à ESSEC Singapour, Ingénieur ESIEE (Architecte Intégrateur de Systèmes Electroniques), j’accompagne les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie.



Sur le plan international, mon savoir-faire s’applique aussi bien aux aspects internes (développement de produits et services, management de collaborateurs) qu’aux aspects externes (étude de marché et ses opportunités, analyse de la concurrence, de l’innovation,…).



Ma formation initiale me permet de maîtriser toutes les caractéristiques techniques liées aux offres et aux produits dans le respect des contraintes (coûts, délais, ressources,…).



Dans le domaine du marketing et du développement commercial à l’international, mon expérience me permet de concevoir des offres évolutives (en terme de prix, d’image, de processus, de ressources humaines,…) en adéquation avec la stratégie d’entreprise et aux différents départements.



Dans le domaine des industries en technologies avancées, mes compétences couvrent aussi bien les aspects techniques analogiques (instruments de mesures, télécommunications,…) et numériques, que les aspects informatiques avec intégration de fonctions connexes (programmation, système embarqué,…).



Dynamique et curieux de nature, je suis motivé par une mission de management permettant d’interagir avec de nombreux collaborateurs de différents horizons culturels et professionnels.



Mon intervention peut se décliner sous différentes formes notamment en CDI, CDD, VIE, et autres possibilités à étudier le cas échéant.





Mes compétences :

SystemC

Cadence

Xilinx

ASIC

VHDL

Électronique

Management de projet

Pricing Strategique

Innovation management

Stratégie commerciale

Marketing stratégique

Altera

Microsoft office

Team building

Microsoft project

Gestion de l'innovation

Stratégie IT

Relations internationales

R&D

Business Analysis

Développement informatique

Marketo

Salesforce.com

Eloqua

Oracle CRM On Demand