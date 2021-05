Maxime JOLIVET

Bonjour,



Japprécie les reseaux sociaux mais dispose aujourd'hui de peu de temps. Aussi, pour me contacter cela risque dêtre plus facile par sur le reseaux Linkedin



À ce jour, j'assure la direction, la gestion et le management des équipes de l'agence d'Artix (animation de l'équipe, organisation de réunions, sélection des candidats, suivi de la facturation et de la gestion financière ) le recrutement en intérim de divers personnels sur la région Paloise (BTP, Industrie, transport, logistique, tertiaire).



Pour toute requête professionnelle: demande de personnel intérimaire ou demande d'offre d'emploi, n'hésitez pas à me contacter.



Au plaisir de vous lire!



SOFT & HARD SKILLS :

Management

Réactivité

humilité

Ecoute

Souplesse

Leadership

Communication



Négociation commerciale

Droit des affaires

Gestion administrative

Intelligence économique

Recrutement

Microsoft Access

Analyse de données

Ressources humaines

Microsoft Excel

Gestion de projet

Sourcing