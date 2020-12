Maxime MACE

Étudiant ingénieur en informatique, je vous propose mes services en développement web, mobile et logiciel afin de vous assister dans la création de vos projets. Dynamique, à l'écoute et curieux, je peux vous aider à mettre en place les structures qui amèneront à votre réussite sur Internet. Mes compétences académiques et professionnel me permettent d'être polyvalent et efficace sur n'importe quel projet. Ensemble créons les briques qui feront de votre idée une réalité.



Également collaborateur chez Pixelabo, nous développons une société de développement informatique prête à concevoir des projets d'envergures.



Mes compétences :

Java EE

PHP

Java

MySQL

Node.js

Wordpress