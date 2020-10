Maxime MARTRET

Titulaire d'un BTSA TV "Agronomie et Systèmes de Cultures", je suis très intéressé par l'ensemble des domaines ayant trait à l'agriculture.



Mes études et les stages que j'ai effectués m'ont permis d'acquérir méthodologie, rigueur dans le travail, une aptitude à définir des problématiques et à caractériser des solutions ou, à défaut, des orientations de recherches possibles.



L'expérience que j'ai ensuite acquise en milieu professionnel a renforcé mes connaissances dans le domaine agricole et plus particulièrement dans la conduite et l'entretien de matériels agricoles, la conduite de cultures, l'expérimentation et le commerce.



Mes compétences :

Productions végétales

Techniques de vente

Agrochimie

Agronomie

Vente

Commercialisation des produits techniques