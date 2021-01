Maxime PITTELOUD

Entrepreneur dans le digital, jai commencé ma carrière en faisant du conseil en pilotage de projets IT durant 8 ans pour plusieurs grands groupes français. Après 5 ans dans le public pour maccomplir comme collaborateur délus auprès de pouvoirs exécutifs locaux pour la conduite de politiques publiques, je me suis réalisé en co-fondant un site e-commerce en 2018.



Véritable couteau suisse et riche dun parcours professionnel fortuit après 14 années dexpérience, je me consacre aujourdhui à mes passions : le pilotage de projets, le conseil opérationnel, la stratégie et linnovation.



Mes atouts : organisateur et planificateur, gestion du temps et des priorités, méthodique, pilotage et gestion de projets, faculté danticipation et d'adaptation, polyvalent, discrétion.



Après my être fortement investi pendant 7 ans, je suis fier de mon engagement associatif, notamment pour le Syndicat dinitiative du 16ème, tout comme de mon parcours extra-professionnel.



Travaillomane, jai envie dun métier stimulant, présentant une grande diversité de tâches, au service dune structure innovante.



Je crois profondément en laventure humaine au service du projet collectif.



Curieux den apprendre plus ? Contactez-moi !