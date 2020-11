Maxime Recoupé, coach sportif proposant du coaching 100 % sur-mesure avec suivi personnalisé, coaching individualisé correspondant à votre morphologie.

Mon but est d'aider un maximum de personnes à se sentir bien dans leur peau, dans leur vie et se reconnecter avec des émotions positives que l'on a tendance à oublier de plus en plus.

Je vous aiderai à attendre votre plein potentiel physique et mental, ainsi que dans votre développement global pour vous apporter des résultats optimums en matière de santé, d'aspect physique, d'habiletés mentales , de performance sportive et atteindre un haut sentiment de bien-être et de bonheur.

Votre meilleur investissement est en vous-même.