Maxime SUINOT

RECSI est un cabinet de recrutement aixois où nous nous efforçons chaque jour de trouver ladéquation parfaite entre nos candidats et nos clients de toute la France.



Nous sommes spécialisés dans le recrutement des métiers de lIT et du digital, mais notre compétence ne sarrête pas là ! En effet, nous sommes également experts des fonctions du business development et du top management.



Vous êtes un candidat ?



Tous nos consultants sont là pour vous accompagner sur toute la durée du processus de recrutement de façon personnalisée en prenant en compte vos attentes professionnelles et personnelles.



Vous êtes un recruteur intéressé par nos services en recrutement ?



Venez rejoindre notre réseau de clients afin de nous rencontrer et de nous faire part de vos besoins. Nous serons ravis de dénicher pour vous les meilleurs talents avec notre équipe !



Nos valeurs ?



Mettre lhumain au cœur de nos actions, vous proposer un accompagnement sur mesure et vous offrir un service de qualité.



