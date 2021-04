Maxime THOMAS

Ingénieur en systèmes industriels, diplômé de l’Université de Technologie de Troyes, j’ai complété ma formation par plusieurs expériences en gestion de production, au sein d’entreprises industrielles du secteur aéronautique.



Passionné par l'industrie, je possède des compétences en :

Planification, Ordonnancement, Qualité, Recherche opérationnelle, Lean Manufacturing, Programmation (VBA, C++, SQL) ainsi qu'en Simulations et Optimisation de flux.



Mes compétences :

Gestion de production Ordo Appro

Implantation d'ateliers

Amélioration continue "lean manufacturnig "

Plan industriel et commercial

Assurance Qualité et Certification ISO 9000

Gestion de stocks

Lean Manufacturing