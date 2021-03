Maxime TONNOIR

L'institut des Professionnels de la Route est un cabinet qui officie dans l’univers de l’accompagnement et du conseil, pour les entreprises qui veulent se doter d'une nouvelle dimension dans la façon d’organiser et de développer leur structure .



Ainsi, nous développons un accompagnement sur mesure, en mobilisant la ressource la plus importante de votre entreprise : LES HOMMES.



Notre enjeu: Développer la performance en développant les Hommes qui font la performance….



Nous vous proposons de mettre en place une stratégie de développement des compétences de vos équipes par le biais d’un process de formation et d’accompagnement à la mise en œuvre des principes et des fondamentaux qui définissent une relation client orientée vers l’excellence.



Mes compétences :

Communication

Créatif

Relations Publiques

Relation client