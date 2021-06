Maximilian STEMP

7 ans d'expérience en relation client en ligne et en magasin. Mise en place d'un SAV en ligne complet, gestion des litiges et des flux logistiques, rédaction des procédures de suivi client, formation...



Autodidacte - domaines d'expériences variés. Nombreuses compétences professionnelles acquises au fur et à mesure des demandes et missions.



Savoir-faire

- Relation clientèle avancée avant et après vente

- Conseil de vente BtoC/BtoB - prise de commandes et facturations

- Supervision des litiges et analyse des paiements frauduleux

- Suivi du respect des délais de livraisons et relations transporteurs

- Suivi des stocks, prévisionnel, réassorts et suivi livraisons fournisseurs

- Mise en place des contrats



Mes compétences :

Photographie

Bricolage

Cinéma

Cyclisme