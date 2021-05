Consultante qualité. J'ai développé de l' expérience en management de la qualité dans des entreprises du service public comme de l'industrie. Je peux:

-apporter une expertise normative et ou analyser tous types de référentiels et communiquer dessus

-analyser une entité sous l'angle de l'amélioration continue, construire une démarche Qualité (Sécurité Environnement) et la piloter en apportant diverses méthodes aux équipes avec lesquelles je collabore

Je suis diplômée d'un master 2 en chimie et d'un master 2 en Management de la qualité

J'aime voyager, découvrir diverses cultures, les innovations scientifiques et artistiques, aller au cinéma ou regarder des séries télévisées.

Je voudrai échanger avec différents membres du réseau sur les métiers de la qualité et des opportunités qu'il pourrait exister dans leur entreprise et les sites avoisinant



Mes compétences :

Management de la qualité

Chimie

Outils bureautiques