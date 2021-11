Maya MOKUS

Ancienne responsable du laboratoire de chimie et responsable Qualité, titulaire d’un doctorat de chimie, je possède 19 années d’expérience professionnelle dans le domaine de la formulation, de l’analyse chimique, de la qualité, du management de projet, de la réglementation.



En parallèle à mes études et à mon parcours professionnel en entreprise, j’ai accumulé une longue et plaisante expérience dans la formation de jeunes au sein du laboratoire et du service Qualité comme stagiaires ou apprentis, ainsi qu’en cours collectif et particuliers par le biais d’organismes privés pour un renforcement de leurs connaissances en sciences dans le secondaire.



Animée d’un gout prononcé pour l’enseignement, douée d’un très bon sens relationnel, persévérante, patiente et rigoureuse, je viens d'intégrer une équipe pédagogique pour transmettre mes connaissances, faire progresser de jeunes gens et les préparer à la vie d’adulte.





Mes compétences :

Pédagogie

Enseignement

Mathématiques

Soutien scolaire

Troubles cognitifs

Physique

Handicap

Chimie