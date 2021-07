Je m'appelle Mayana LAUP

J'ai 20ans . J'ai mon permis et un bac STL biotechnologie. J'ai fais une année de PACES mais j'ai ababdonner car je me suis rendu compte que ce n'est pas mon élément. Aujourd'hui j'aimerais travailler soit avec les enfants cest a dire assistante d'éducation dans des collèges/lycées soit être secrétaire médical. Je suis en recherche d'emploi mais tout les mois je fais des stages de 10jours histoire de développer mes compétences et ne pas rester sans rien faire. En poursuivant tout antant mes recherches d'emplois



Mes compétences :

Informer les clients

Fidéliser le client

Tenir une caisse

Accueil physique et téléphonique

Facturation

Traitement de texte