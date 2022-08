Maylis CERBELAUD

Animatrice et journaliste radio ainsi qu'artiste sonore, je maîtrise le montage et le mixage sonore et vidéo, et les techniques d'interviews en direct et en différé. Je possède de solides compétences en création sonore, en sonorisation et spatialisation, et je suis à l'aise avec les outils du graphisme et du web.



J'accorde beaucoup d'importance au travail collectif et au partage d'informations au sein des équipes dont je fais partie. Je sais faire preuve d'autonomie, de curiosité, de créativité et d'efficacité. Je possède de grandes qualités d'écoute et suis force de propositions.



◊ Compétences complètes en montage sonore et vidéo, animation d'antenne, réalisation et régie radio, prise de son et interview, création sonore.

◊ Grandes capacités de rédaction, bonne expression écrite et orale.

◊ Expérience en : administration dans le secteur associatif - recherche de subventions - graphisme web & print - communication presse - mailing - mise en scène - montage de systèmes audio et vidéo.

◊ Solides connaissances en musiques actuelles, art contemporain, théâtre, danse contemporaine, histoire de la création radiophonique.

◊ Loisirs : Organisation de concerts, théâtre, lecture, dessin, peinture, bricolage, voyages ...



Mes compétences :

Steinberg Cubase

Microsoft Word

HTML

Final Cut Pro

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Ableton Live

Adobe Premiere Pro

Montage audio

Montage vidéo

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Relations Presse

Journalisme

Rédaction web

Réseaux sociaux

Rédaction

Animation radio

Mixage audio

Mastering