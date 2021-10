Je suis un jeune Diplômé d'institue supérieur privé d'ingénierie et de technologie (esprit) section électromécanique

lors de mon PFE au sein de ST2I (société technologie d'innovation) j'ai la chance de faire une deux machine spéciale d'insertion innovante .

Le rapport de la première est considéré comme un support pour poursuivre la tache et la deuxième est validé par le client et mis à la chaine de la production