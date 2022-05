Agence de traduction fondée en 1988 à Nantes, la société MBA Traduction, est le partenaire privilégié des entreprises, cabinets d’avocats, collectivités, etc. dans leurs activités à l’international nécessitant la bonne traduction de leurs documents ou un service d’interprétariat.

Intervenant dans plus de 30 langues MBA Traduction travaille à répondre à de nombreux besoins en traduction et interprétariat.





Mes compétences :

Traduction médicale

Traduction

Traduction assermentée

Traduction scientifique

Traduction simultanée

Traduction juridique

Traduction technique

Traduction urgente

Interprètariat