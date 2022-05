Mbagnick FAYE

CCIFS est une Firm financière spécialisée dans l'intermédiation financière ou courtage. Elle est enregistrée Offshore dans l'Etat de Californie aux USA.

Nous aidons les Entreprises en Afrique ou sur l'International à lever des fonds par l'offre de produits divers allant des prets directs financiers aux Instruments financiers pour guarantie ou Crédit.

New Equipment Lease est un produit pour le moment actif pour les USA et le Canada seulement.Sous peu, ce produit sera offert en Afrique de l'Ouest.Nous acheterons alors aux Entrepreneurs ouest africains des Equipments made in USA grace à des prets financiers, desquels nous déduirons les frais d'exportation et bien sur,l'achat de l'equipement demandé.

Visiter notre Website fréquemment pour ce servoce.



http://cyberconsultfinancial-1194.blogdirigeant.com



