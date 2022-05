Mbah ESTELLE

Formée en sciences de l'information et de la communication option publicité pour ce qui est de la licence et en communication d'entreprise et marketing pour ce qui est du master, je dispose d’un bon sens du relationnel, une bonne image : présentation soignée, j’ai un bon contact et une excellente expression orale. Je sais argumenter, tout en faisant preuve d'écoute et de diplomatie. Mon dynamisme et ma force de persuasion font la différence.



Communicatrice et Markéteuse dans l'âme, je suis capable de jouer un rôle de conseil. C'est en cernant les besoins de mes interlocuteurs et en y répondant du mieux possible que je réussis à atteindre mes objectifs.



Je suis disposé à me former en permanence pour acquérir de nouvelles connaissances et suivre l'évolution professionnelle.



Par ailleurs, j’ai un bon sens de l'organisation et une grande rigueur. Une bonne capacité d'initiative et d’autonomie.



Créative, dynamique, et interlocutrice patiente et à l'écoute, efficace et à l'aise avec les délais imposés. Je suis disposé à être une véritable vitrine pour votre structure, de la promouvoir, et d’être pour elle une véritable ambassadrice de votre marque, vos produits et services.