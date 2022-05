Mbaidanem OLIVIER

Ancien élève de l'école polytechnique de Dakar, j'ai travaillé pendant deux ans dans des sociétés offshore basées à Dakar en tant que développeur (PHP,Java/J2ee,Ruby on rails,...). Cela m'a permit d'acquérir suffisamment d'expériences et de rigueur pour intégrer une équipe de consultant hautement qualifié qui parcourent le monde afin d'y déployer des solution tournant autour d'Oracle : POPAY . Ainsi depuis 2008 j'ai opté pour Oracle HRMS et me suis spécialisé dans l'implémentation des modules HR et Payroll.



Mes compétences :

Apex

HRMS

J2EE

JAVA

Java j2ee

Oracle

Oracle EBS

Oracle HRMS

PHP