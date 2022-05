Méthodique, je cherche toujours à aller de l'avant et dépasser mes limites.

Actuellement en recherche de Stage dans le domaine de technologie de l'information



Mes compétences :

CONCEPTION DU SYSTEME D'INFORMATION

Microsoft Office

C++

UNIX

Pascal

Oracle

NetBeans

MySQL Workbench

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Java

ECLiPSe

C Programming Language

Acces