Mbaiwa NDJENONKAR

Je m' appelle NDJENONKAR LEOURO MBAIWA,ne le 30 novembre 1977 a Mangalme/Guera.après mes études primaires(CEPET)et secondaire (BEPCT et BAC série D), je suis inscrit a l'institut supérieur professionnel.Deux ans après ,je sors avec un BTS en électronique et telecoms.Avant de soutenir mon mémoire de fin d'études, j'ai eu a faire deux stages: Station sotel tchad, bureau de bongor et Netcom.sa bureau de ndjamena.le 03 Mai 2005,je suis recrute au PAM comme operateur radio.A partir du 1er janvier 2007, je suis telecoms assistant au sous bureau de guereda.

En ce qui concerne ma vie privée, je suis célibataire sans enfant.

Cordiales salutations.



Mes compétences :

Maintenance

Microsoft Windows

Microsoft Internet Explorer

ZIP

Mozilla Firefox

Adobe Acrobat