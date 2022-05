Mbaki Fils MBUKU

Suis Mbuku Mbaki Fils de nationalité congolaise/Kinshasa.



célibataire et fiancé à Balanda Kalemba Magalie, elle est expert en démographie de l'université de Kinshasa.



j'aime la sciences et surtout la recherche en vie de promouvoir le développement pour tous et à tous.



j'aime le travail d'une manière très organisé et très en évitant du tank.



j'aime la dignité humaine dans mon travail et j'adore la multiplicité de nationalités et de cultures dans le monde de travail.



que tout soit fait dans le nom du seigneur Jésus-Christ car il est le tout puissant et tout commence par lui avant d'être fait chez nous amen!



je suis Mbuku Mbaki Fils la sympatie



Mes compétences :

MES