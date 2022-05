Mballa ARMAND

Les métiers d’aménageur et de développeur immobilier ont changé et appellent de plus en plus à optimiser les compétences, à rapprocher les différents acteurs de l' immobilier et de la ville à tendre vers plus de co-construction. Grâce à notre très bonne connaissance de la décentralisation, du fonctionnement des collectivités territoriales et des techniques de valorisation foncière et des territoires; grâce à notre agilité à réinventer une manière de produire la ville, appuyée sur des démarches territoriales, partenariales inédites et des montages financiers innovants, en réponse à des contextes économiques spécifique au territoire concerné, Nous recherchons des opportunités:

- de direction de projets complexes et partenariaux urbains ou immobiliers

. de direction des opérations immobilières

- de formation ou renforcement des capacités des personnels en urbanisme aménagement, immobilier, marchés publics , direction des services techniques urbains et management de projets.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Immobilier

Management des équipes et des projets

Urbanisme commercial

Conduite du changement

Evaluation des politiques publiques

Urbanisme et Foncier

Habitat et politique du logement

Transport et mobilité durable

Management environnemental,

Finances publiques

Financement de projet

Marketing territorial