Je suis ingènieur Polytechnicien en Electromècanique avec une expèrience de quinze ans en maintenance; production et prestation de services dans l'industrie lourde, le manifacturing et le BTP



Directeur Général fondateur de EMERITE CONSULTING spécialisée dans l'étude et la réalisation de projet d'ingénierie dans les domaines de la climatisation, de l'électricité et du montage industriel



Mes compétences :

Gestion de projet

Production industrielle

Froid et climatisation

Électricité industrielle