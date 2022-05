Salut

Je m'appelle MBALLO THIAM ( l'étudiant noir ) , habite á mbour.

Je suis guide touristique francais-portugais.

Je vous propose des excursions de qualités sur l'intérieur du sénégal et dans la sous région pour vous faire découvrir des cites enchanteurs.

J'ai pas de secrets mais des surprises qui vont vous pousser á aimer encore et encore mon beau pays: LE SUNUGAL

Merci de me contacter au



76 3630661 ( viber , imo )

776593125

Skype : thiam.mballo1

Email: mballothiam@gmail.com



Mes compétences :

15 ans expérience et une bonne métrise des sorties