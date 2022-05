Mbarek AOUADI

J'occupe la fonction de directeur Territorial de l'Alsace

Le siège de la Direction Territoriale est basé à Strasbourg.



J’ai en charge une équipe de prés de Cent sept personnes, pour assurer la gestion des structure du logement social et très social et le suivi des personnes logées ainsi que leur accompagnement vers le logement de droit commun. La management des activités sociales et médico-sociales est assuré par trois directeurs de CADA ( Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile) et deux Directeurs de Stabilisation.

Le rôle d'un directeur territorial est le pilotage au niveau local des orientations et la stratégie de l'entreprise dans le domaine du logement social et très social, de lutte contre les exclusions, et la participation a la construction de solutions adaptées pour les logement des personnes en difficulté. Ce qui donne aux décideurs locaux en matière de politique de logement et d'action sociale par le logement une lisibilité claire sur les missions de l'entreprise et une visibilité de ce qu'elle est capable de faire, de son expertise dans la construction de solutions adaptées aux besoins locaux.

Porter au plus prés des décideurs locaux et des représentants de l’État dans la région les exigences des orientations stratégiques de l'entreprise et des objectifs négociés avec l’État. Mettre en place les organisations institutionnelles adaptées pour la réalisations des objectifs assignés, en se basant sur un management de proximité dont les seuls outils seront , le conseil, la dynamisation,l'appui, le dialogue , la concertation avec les équipes.Le contrôle et la mise en place des actions correctives des dysfonctionnements est aussi un outil de management qu'il ne faut pas négliger.

Voila en quelques mots le rôle d'un directeur territorial tel que je le vois et tel que je le remplis.



Mes compétences :

Management