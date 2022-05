Mbarek BOUKHARI

Président Directeur Générale de GLOBAL PAYMENT GATEWAY, expert en monétique et en E-commerce.



GPG est le premier prestataire de service de paiement agréé par Visa et MasterCard, au Maghreb et au Moyen-Orient. Nous fournissons des solutions de paiement en ligne pour les institutions financières, les entreprises et les marchands.



Si vous souhaitez offrir à vos clients la possibilité de régler leurs paiements via internet et en toute sécurité, GPG vous propose des services conformes à vos besoins.



Au niveau sécurité, notre plateforme de paiement en ligne est certifiée niveau 2.0 PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) de Visa et MasterCard.

La certification PCI-DSS est une norme de sécurité internationale.



Mes compétences :

E-commerce

E-paiment

Solutions de paiement en ligne

Monétique