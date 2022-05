Mbarek ELHOUMSI

D’une expérience de vingt six ans dans le secteur bancaire, je possède une grande polyvalence et un excellent sens de l'organisation. Sur mon précédent poste, mes fonctions principales consistaient à assister les collaborateurs dans le suivi des dossiers des crédits , suivi des procédures d’ouverture des comptes, traitement des réclamations des clients organisation des déplacements des commerciaux et suivi de leur production commerciale, réalisation des objectifs en matière de collecte des ressources vente des produits bancaires et produits d’assurance(assurances vie retraite prévoyance et .octroi et étude des demandes de crédits d’investissement ,de fonctionnement , à la consommation et crédits immobiliers

A noter aussi que j’ai suivi plusieurs formations en techniques de banque ,techniques d’accueil méthodes de traitements des dossiers de crédits et en management :ce qui m’a aidé à faire carrière dans mon poste et grâce à elles j’ai pu développer mes connaissances professionnelles et développer mes compétences

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2004 à 2012 Directeur d’agence Bancaire au Crédit agricole du Maroc : 5 personnes



Suivi de réalisation objectifs des commerciaux et de l’agence .gérer et développer le portefeuille des clients particuliers et professionnels .contrôler la bonne exécution des opérations bancaires .organisation et gestion quotidienne de l’unité. Décision sur octroi des crédits et dépassements



2002 à 2004 Animateur Commercial Direction Régional de Crédit agricole du Maroc



Animation, accompagnement et formation sur le terrain des conseillers clientèles de la zone d’action et vente des produits financiers. Représentation de la banque dans les forums et avec les autres services externes. Négociation sur les conventions et les taux de placements et crédits.



1992 à 2002 Chef de service engagements dans une caisse Régionale Crédit Agricole



Étude et analyse des demandes de crédits ( crédits d’investissement ,crédits immobiliers et à la consommation), établissement des contrats et prise des garanties. contrôle réalisation des crédits .identification et gestion des risques. suivi des impayés et mise en place des procédures afin de les recouvrer.





1985 à 1992 Conseiller clientèle dans une caisse Régionale Crédit Agricole Maroc



Prospection et contact des clients sur terrain. Conseil et vente des produits et services à la clientèle particulière, professionnelle, agricole et PME

Accueil : traitement des opérations bancaires courantes à l’agence

Analyse des demandes de crédits ; crédits d’investissement, crédits de fonctionnement, crédits immobiliers et crédits à la consommation





Mes compétences :

Techniques de management

Techniques bancaires

Analyse financier

Prospection commerciale

Controle de risques

Produits assurances

Réalisation objectifs

Excel word intranet

suivi clients