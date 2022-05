Mbarek ES SAIKH

 Analyse de besoins linguistiques des apprenants.

 Etablissement des objectives

 Adoption du curriculum approprié

 Intégration des Compétences, les buts et objectives dans les plans de leçon

 Interprétation instantané de l’anglais au français

 Traduction du français en anglais et correction des articles avant la publication

 Représentation du Maroc au "First International Student Festival" à San Antonio, Texas et à Washington D.C, USA



Mes compétences :

Traduction simultanée

Traduction anglais français

Enseignement

Encadrement