Mbarek IMED

J'ai obtenu ma maîtrise en sciences comptables de l'ISCAE en 2003 puis j'ai obtenu le diplôme de Révision comptable en 2008 entre autres j'ai travaillé dans plusieurs cabinet d'expertise comptable de 2004à 2009 .

J'ai appris dans les années de travail dans les cabinets d'expertise comptable le sens de la responsabilité et que la chance est relative et que seul le travail serieurx et dur qui compte dans la carrière prof.

Dpuis janvier 2010 j'ai intergré le groupe Golden Yasmin Hôtels et je suis en train d'avancer dans ma carrière avec toute volonté.