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Mbark MEJBAR

CASABLANCA

En résumé

Sérieux, dynamique et honnête.

Mes compétences :
SYSTEMES DE TRAITEMENT BAGAGE
INFORMATIQUE
INSTALLATEUR ET VERIFICATEUR DE SYSTEMES DE SECURI
INSTALLATIONS PORTES AUTOMATIQUES
RESEAU TELEPHONIQUE CABLE

Entreprises

  • ELECTRONIC SYSTEM CASABLANCA - TECHNICIEN

    1998 - maintenant INSTALLATIONS DES PORTES AUTOMATIQUES A -AEROPORT Med v CASA.
    -LE SALONS ROYALE DES AEROPORTS DE : MARRAKECH,TANGER ET TETOUAN.
    INSTALLATIONS DES SYSTEMES DE TRAITEMENTS DES BAGAGES DANS LES AEROPORTS DE: MARRAKECH,RABAT SALE, CASABLANCA, OUARZAZATE,BEMI MELLAL,ZAGHORA ET D AGADIR.
    INSTALLATIONS DES SYSTEMES DE TELEAFFICHAGE DANS LES GARES FERROVAIRES DU ROYAUME
    LA VIDEOSURVEILLANCE ,DETECTION D'INCENDIE,DETECTION D'INTRUSION...........ETC

  • BEFRA MARRAKECH - ELEVE ASPIRANT PILOTE -C/C

    1983 - 1983 21HEURES D APPRENTISSAGE DE PILOTAGE D AVION

Formations

  • Ita Rout Agorai (Meknes)

    Meknes 1987 - 1989 TECHNICIEN

    ELECTRONIQUE - BIEN

  • Université-MV, Faculté Des Sciences , Rabat Agdal (Rabat)

    Rabat 1982 - 1983 NON ACHEVEE

    2eme Annee PHYSYQUE-CHIMIE

  • ANNEE PREPARTOIRE AUX ETUDES AGRONOMIQUES/INAM (Rabat/Meknes)

    Rabat/Meknes 1979 - 1981 NON ACHEVEES

    ZOOTECHNIE , ELEVAGE ,ENTOMOLOGIE,MICROBIOLOGIE,BIOCLIMATOLOGIE,BOTANIQUE,GEOLOGIE,TOPOGRAPHIE,BIOCHIMIE,ELECTROTECHNIE, MOTEURS ET TRACTEURS,MOTEUR A ESSENCE , LA BOTANIQUE ET LES TECHNIQUES D ATELIER

Réseau