Mbark MEJBAR

Mes compétences :
SYSTEMES DE TRAITEMENT BAGAGE
INFORMATIQUE
INSTALLATEUR ET VERIFICATEUR DE SYSTEMES DE SECURI
INSTALLATIONS PORTES AUTOMATIQUES
RESEAU TELEPHONIQUE CABLE
Entreprises
ELECTRONIC SYSTEM CASABLANCA
- TECHNICIEN
1998 - maintenantINSTALLATIONS DES PORTES AUTOMATIQUES A -AEROPORT Med v CASA.
-LE SALONS ROYALE DES AEROPORTS DE : MARRAKECH,TANGER ET TETOUAN.
INSTALLATIONS DES SYSTEMES DE TRAITEMENTS DES BAGAGES DANS LES AEROPORTS DE: MARRAKECH,RABAT SALE, CASABLANCA, OUARZAZATE,BEMI MELLAL,ZAGHORA ET D AGADIR.
INSTALLATIONS DES SYSTEMES DE TELEAFFICHAGE DANS LES GARES FERROVAIRES DU ROYAUME
LA VIDEOSURVEILLANCE ,DETECTION D'INCENDIE,DETECTION D'INTRUSION...........ETC
BEFRA MARRAKECH
- ELEVE ASPIRANT PILOTE -C/C
1983 - 198321HEURES D APPRENTISSAGE DE PILOTAGE D AVION
Formations
Ita Rout Agorai (Meknes)
Meknes1987 - 1989TECHNICIEN
ELECTRONIQUE - BIEN
Université-MV, Faculté Des Sciences , Rabat Agdal (Rabat)
Rabat1982 - 1983 NON ACHEVEE
2eme Annee PHYSYQUE-CHIMIE
ANNEE PREPARTOIRE AUX ETUDES AGRONOMIQUES/INAM (Rabat/Meknes)
Rabat/Meknes1979 - 1981NON ACHEVEES
ZOOTECHNIE , ELEVAGE ,ENTOMOLOGIE,MICROBIOLOGIE,BIOCLIMATOLOGIE,BOTANIQUE,GEOLOGIE,TOPOGRAPHIE,BIOCHIMIE,ELECTROTECHNIE, MOTEURS ET TRACTEURS,MOTEUR A ESSENCE , LA BOTANIQUE ET LES TECHNIQUES D ATELIER