Je m'appelle Mbarka MAHROUG j'ai 42 ans, divorcée, j'ai une fille de 8 ans. Je suis à la recherche d'un travail



1986 à 1991 : vendeuse et coresponsable d’un magasin familial (vente des produits alimentaire et d’hygiène).

1991 à 1996 : vendeuse dans la totalité des rayons (alimentation, crémerie, pâtisserie, textiles, parfumerie) remplissage des rayons, participation dans les préparatifs d’inventaire et hôtesse de caisse dans un magasin d’une grande chaine connue en Tunisie, principales taches seconder le chef de rayon , commandes, inventaire et tous ce qui concernes la sous comptabilité, situation mensuelle du rayon, tenue des journaux de casses et variations des prix, remises des personnels et clients.

1996 à 2004 : aide comptable dans le même magasin, principales taches journaux des ventes et achats et banques, tenue du fichier clients particuliers et taches administratives.

Remplacement le cas échéant des managers de rayons.

2004 à 2011 : comptable et caissière principale, principales taches les mêmes que les 8 années précédentes en plus de la responsabilité du coffre fort et du fond de roulement, versement de la recette du jour à la banque ainsi que les règlements des clients particuliers, relance des impayés. (Un plus ; quelques notions du travail de l’operateur, clôture de la journée) En ce moment je suis en retraite anticipée, mais je ne percois rien jusqu'a l'age de 50 ans donc je me concidere su chomage.

Mon ambition et reve, faire une autre carriere dans mon domaine dans la ville de mon enfance Nice je pense que j'ai encore beaucoup a donner avec l'experience que j'ai.



J’espère que ceux qui visiterons mon profil jugerons mes compétences à leurs justes valeurs, et me contacterons pour une éventuelle embauche.



Mes compétences :

Informatique

Internet