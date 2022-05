Mbaye diop né le 20 08 1963 a dakar

DIPLOMES OBTENUS:

CEPE

DFEM

BAC SERIE D

DP EN GESTION DE STOCKS

10 ANS DE CHEF DEQUIPE A EURO DIFFUSION

REPRESENTANT COMMERCIAL AGREE PAR EURO DIFFUSION

20 ANS D'EXPERIENCE DANS LA VENTE DES LIVRES D'OCCASIONS

SECRETAIRE GENERAL DE L'ASSOCIATION DES BOUQUINISTES DU SENEGAL

MARIE ET PERE DE DEUX TROIS ENFANTS 1GARCON ET 2FILLES

MUSULMAN POLYGAME

AIME LE SOUFISME ET LES SCIENCES OCCULTES