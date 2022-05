DIPLOME DES UNIVERSITES DE DAKAR,AIX-MARSEILLE ET DU CENTRE D'ETUDES DU COMMERCE EXTERIEUR DE MARSEILLE(integre à EUROMED)).SPECIALISTE DES RELATIONS COMMERCIALES ET FINANCIERES INTERNATIONALES ET DU DEVELOPPEMENT



Mes compétences :

post-conflit

Commerce et relations internationales

developpement socio-économique

gestion des entreprises et des organisations

INTEGRATION ECONOMIQUE