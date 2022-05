Mbaye FALL

Outre un bac technique option Mécanique + 13 ans d'expérience professionnelle, j'ai eu à faire un bac +2 en logistique et commerce international et une licence en Transport Transit et Logistique.J'ai rédigé un mémoire sur le sujet suivant " la place du matériel roulant dans la logistique minière: cas des ICS " et un projet de gestion de la maintenance des dumpers Komatsu pour le compte des ICS.

Sinon actuellement je suis responsable de la maintenance des pelles ou excavatrices hydrauliques, je suis passionné de TIC aussi et parle un bon anglais.



Mes compétences :

Mécanique

Logistique