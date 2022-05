Bonjour chers internautes et merci de prendre plaisir à lire mon profil.Je m'appelle MBAYE FAYE et je suis comptable. J'évolue le plus dans le domaine des audits et commissariats aux comptes.je travaille pour le compte de cabinets d'expertise comptable et mon parcoure vous édifiera plus sur ma personne. je suis né le 13 avril 1968 à Rufisque (SENEGAL).



POUR MA FORMATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE



Je l'ai débutée en 1975 à l'école kher mixte de Rufisque où je suis sorti avec l'entrée en sixiéme en 1982.



en 1982 je débute mon cycle élémentaire au Collége d'Enseignement Moyen Maurice Gueye de Rufisque où j'ai obtenu mon parchemin pour aller poursuivre mon cycle secondaire au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque en 1987.



En 1987 je suis entré au lycée abdoulaye sadji en classe de seconde A3. J'ai eu mon BAC en 1991 ce qui cloture mon cycle secondaire à Rufisque.



Aprés ce parcours je suis entré à l'Université Cheikh Anta Diop de dakar à la faculté des lettres et sciences humaines où je suis sorti pour faire une formation professionnelle pour répondre à la demande d'emploi du pays c'est par la suite que j'ai fait:



FORMATION PROFESSIONNELLE



En 1993 le BEP comptabilité pendant deux ans au Collége Mansour Sy

et de 1995 à 1996 DEC COMPTABILITE

1995 à 1996 CAP COMPTABILITE

1996 à 1997 INFORMATIQUE

- CIEL COMPTA

- SAARI COMPTABILITE

- WORDPERFECT

- EXCEL



Mes compétences :

Comptabilité

États financiers

fiscalité