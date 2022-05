Mbaye Gueye NDIAYE

Titulaire du diplôme d’État de Doctorat en pharmacie, je recherche un emploi en tant que pharmacien soit dans un laboratoire médicamenteux comme délégué, dans un grossiste répartiteur de médicament.

Fort de ma formation qui m'a permis d’acquérir de solides connaissances et compétences techniques, j'ai eu l'occasion d’appréhender plus précisément le métier de pharmacien au cours de mes stages. Rigoureux et bénéficiant un très bon sens relationnel, je saurais accomplir les missions qui me seront confiés de manière claire et responsable. Mes qualités de gestionnaire me permettent également d'organiser intelligemment les stocks.

organisé et aimant le travail en équipe, j'aimerais avoir une chance de rejoindre prochainement une équipe de travail.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet