Mbaye KANE

Ingénieur Géotechnicien de formation, je suis issu de l'école Polytech' Grenoble (ex ISTG) promo-2011.

Après des stages dans différents bureaux d'études, j'ai rejoint le bureau d'études géotechnique SAGA-INGENIERIE.établit dans l'Essonne.

Dans cette agence de 10 ingénieurs, au contact de spécialistes de la région, je réalise des missions géotechniques à tout stade des projets (G1 à G4 et G5), pour des constructions variées (bâtiments, tracés linéaires, infrastructures, génie civil, talus mur de soutènement, etc.).

Je réalise également des missions à forte technicité en ingénierie (G2, G3 et G4 pour des sujets complexes). J'utilise entre autre pour cela les logiciels, Talren, K-REA, Foxta, etc.



Mes compétences :

Plaxis

Géologie

Hydrogéologie

Talren

Foxta

Krea

Ouvrage en sol renforcé

Soutènement

Mécanique des sols