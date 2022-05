Mbaye MANSOUR

FORMATIONS GENERALE ET PROFESSIONNELLE



2011 - 2012 : Conducteur de grues mobiles de 60 tonnes



2008 - 2010 Voyage international (Conducteur de porte chars et autos



2006 – 2008 Livraison de conteneurs :



2004 – 2006 Conducteur de fourchettes de 16 à 32 tonnes :



1996 - 2004 : Formation en mécanique poids lourds / acquisition de permis de conduire



1993 - 1995 : Etudes secondaires (4e secondaire)



1984 - 1992 : Certificat de Fin d’Etudes Elémentaires (CFEE).



Observations :

A SDV, j’évolue comme un agent multifonctionnel (Polyvalent).

Je remplacé les absents et assure les rôles de conducteur de remorques, de grues, de portes chars, de fourchettes etc.

13 AN Expérience sur les produits dangereux (Cyanure, Persosite et acide..)



L’intéressé

Mansour MBAYE