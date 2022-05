Mbaye NIASS

Je suis etudiant en master 2 en econometrie bancaire et finance quantitative a la faculte des sciences economiques et de gestion de l'universite cheikh anta Diop de Dakar.

Titulaire d'un diplome de licence en analyse et politique economique, j'ai fait des stages a la BCEAO (Banque central des Etats de l'Afrique de l'Ouest) en 2010 et en 2013 dans differentes services, et je suis a la recherché d'emploi dans mes domains de competences en tant que economiste banquier et financier quantitative