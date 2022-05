Mbaye THIAM

Bonjour chers recruteurs,

Je suis étudiant en Master 1 MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises) et actuellement à la recherche d'un stage dans le domaine de l'informatique de gestion et pouvant se poursuivre en un contrat d'apprentissage pour l'année académique 2013/2014 .Pour tous renseignements , veuillez me contacter au 0616211726



Merci pour l'intérêt que vous avez porté à mon profil



Mes compétences :

Developpeur Junior Java/JEE

Développement web

Rédaction de spécifications

Rédaction de cahier des charges

Modélisation UML

Rigueur

Autonomie