Mbaye WADJI

Je suis très à l’aise dans la comptabilité d’une entreprise en général et je maîtrise parfaitement tous les rouages de l’organisation administrative.

L’expérience acquis en comptabilité dans le secteur du BTP, n’entame en rien le fait que je sois opérationnel dans n’importe quel type de société étant donné que les principes de base de la comptabilité sont les mêmes.

J’ai une parfaite maîtrise du journal jusqu’à la confection des états financiers de synthèse et tous ceux-ci sous la supervision d’un expert comptable commissaire agréé à l’ordre des experts comptables.

Par ailleurs, je dispose de toutes les compétences requises en matière de déclarations fiscales et sociales. Je maîtrise les logiciels comptables (SAARI SAGE, CIEL, EBP) et je dispose de connaissances suffisantes en world et Excel.

En matière linguistique, j’ai des connaissances en anglais et en portugais (lecture et écriture).



Ma personnalité

Rompu à la tâche, je suis disponible et j’allie la constance dans l’effort à la régularité. Je suis animé d’une grande conscience professionnelle et bien concentré dans les taches quotidiennes.

Respectueux des procédures et de la hiérarchie, je suis cependant très réceptif aux critiques et suggestions.

Ma devise : Rigueur, régularité, persévérance et connaissance au service du travail.

Ma sérénité et mon caractère font que je sois apte à m’adapter et maîtriser toutes les situations qui se présenteraient à moi y compris les plus urgences.

Une telle attitude ajoutée à mon ambition de toujours allé de l’avant, me permet de vaincre le stress et faire face aux urgences de travailler sous pression.

C’est certainement ce qui a contribué au fait qu’en 7 ans de service j’ai pu passer de comptable en chef comptable dans la société dans laquelle je travaillais.

Ces années m’ont également permis de me perfectionner, d’améliorer ma situation et mes connaissances par une formation continue en comptabilité qui m’a valu un Diplôme Supérieur en Comptabilité en adéquation avec ma fonction.



Mbaye WADJI



Mes compétences :

Classement

Comptabilité

Coordination

Déclaration Fiscale et Sociale

dynamique

États financiers

Rapprochement bancaires

Synthèse

Travailler en équipe

Travailler en équipe pluridisciplinaire