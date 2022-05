Mbe MAISON BOIS ECOLO

Fabrication de constructions en bois massif sur mesure de tout style.

Maisons conçues selon l'ancestrale tradition Scandinave à partir du plan du client, selon ses besoins, ses goûts et bien sûr son budget.

Ces maisons répondent aux normes RT 2020 et bien au-delà.

Des constructions pour tout usage particuliers ou professionnels de toutes surfaces, plain-pied ou avec étages.

Nous sommes spécialistes d'habitation pour les professionnels de l'hébergement : gîte, camping, résidence hôtelière. etc. En option, ces constructions peuvent être équipées et meublées.

Nous répondons également aux besoins d'aménagement pour les SENIORS et les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) en adaptant la construction et l'équipement intérieur à l'handicap.

Nous intervenons sur toute la France, Bénélux et Suisse.

Nous pouvons fabriquer des kits pour l'auto-construction et proposons la prestation d'assistance.

Nous vendons des salles de bains en bois et des salles de bains haut de gamme design Italien et les équipements de tout l'habitat.



Nos compétences :

Accompagnement dans tous projets :

Cuisine

Décoration

Salle de bain et dressing

Selon votre projet demandez-nous les catalogues dont vous avez besoin.

Nous établissons gratuitement le devis de votre projet.