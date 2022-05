Qui somme- nous ?

Créée en 2001 après quelques années d’exercice dans le secteur informel.

MBEMBA IMMOBILIERE Est parmi les leaders des agences immobilières pour acheter, vendre ou louer un bien immobilier.

Acheter un terrain ou louer un terrain, qu'il s'agisse de son habitation principale ou secondaire ou encore d'un investissement locatif, est un acte impliquant qui requiert du temps, de l'attention et de réelles connaissances. C'est un investissement important. C'est aussi une nouvelle vie qui commence. MBEMBA IMMOBILIERE est à vos côtés, avant, pendant et après votre acquisition. C'est pour chaque professionnel de MBEMBA IMMOBILIERE une opportunité de vous guider dans le cadre de la réalisation de ce nouveau projet de vie en vous offrant le meilleur service jamais offert par aucune autre organisation immobilière.

Travailler dans l'immobilier, c'est choisir d'exercer un métier extraordinaire, qui consiste à accompagner son client dans la réalisation de son projet de vie.

Qu'il s'agisse pour celui-ci d'acquérir pour la première fois son indépendance, de construire son foyer, de protéger ses enfants ou d'investir pour ses vieux jours, vous touchez à ce qu’on appelle"le temple de la famille".



Notre Vision :

Etre reconnu comme leader dans nos domaines d’activités



II- Le personnel

Notre agence collabore durant plus d’une dizaine d’année avec un personnel qualifié et compétente ayant une solide expérience dans ses différents domaine de compétence.

IV- Nos cibles

Particuliers

Entreprises privés et publics

Organismes d’aide au développement

(Institutions internationale et ONG)

Organismes de L’Etats

ONG

Représentation diplomatiques

Collectivités Locales



Mes compétences :

Vente de Matériaux et Achats

Renovation

Construction

Gestion Immobilière

Promotion Immobilière

Courtage

Entrpreunariat

Management

Vente de Parcelle

Achats de Parcelle

Suivi de Dossiers

Gests Haouse Management

Facilities Management