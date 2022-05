Mbeya Baleba MÉROLIE-AIMÉE CHRISTIA

Titulaire du Titre professionnel de niveau III de Technicienne Supérieure en Réseau Informatique et Télécommunication.J'ai des compétences dans les domaines suivants :

• Exploiter les réseaux informatiques et de télécommunications et maintenir la continuité de service

• Mettre en œuvre et gérer les réseaux informatiques et de télécommunications

• Sécuriser, administrer et proposer des solutions de réseaux informatiques et de télécommunications



Mes compétences :

Microsoft Office

LAN

Wireless

Cisco IOS

WAN

Routing

Cisco Devices

Cisco Certified Network Associate

Routing protocols

Active Directory

VOIP/TOIP

Gestion d'Inventaire et d'Incidents

VLAN et Routage Inter-VLAN

Fondements ITIL V3

Virtualisation

Modele OSI et TCP/IP

Exchange 2010

Linux (Debian)

Protocoles TCP/IP

Bind9

DHCP

DNS

Windows 2012 R2