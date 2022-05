Mbiakop GAËLLE

Je suis mademoiselle Kemajou Gaëlle, titulaire d’un Master 2 (DEA) en Parasitologie, obtenu à la Faculté des Sciences de l’Université de Douala, Cameroun. Pour avoir la chance d’utiliser mes capacités au maximum, j’ai multiplié des stages auprès des particuliers. En outre, je me suis frottée à des stages relevant d’autres secteurs professionnels. La diversité des postes que j'ai occupés indique mes capacités d'adaptation et la durée des missions éclaire sur ma stabilité et ma persévérance.

Pendant près de deux ans, j'ai assuré la fonction de technico-commerciale auprès de la structure Santec Afrique Centrale, structure qui fait dans la distribution du matériel biomédical. J’ai à deux reprises travaillé lors des campagnes de dépistage de masse du paludisme et distribution des moustiquaires dans les communautés et entreprises de la ville de Douala. Cette expérience m’a permis de me frotter aux réalités du terrain, de cultiver l’esprit d’équipe et rendue capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Malaria Diagnosis